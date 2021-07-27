Житель Алтайского края отправился в колонию за истязание шести детей

Суд в Алтайском крае приговорил 40-летнего местного жителя к 3 годам 5 месяцам лишения свободы за истязание собственных шести детей. Обвинение доказало, что он несколько лет издевался над несовершеннолетними, наносил побои с вредом средней тяжести.

Мужчина жил в селе Немецкого национального района и воспитывал шестерых детей в возрасте от 6 до 15 лет.

«С января 2016 по март 2020 года истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы. Отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами», – пояснили в региональном управлении Следственного комитета, где проводилось расследование.

В ноябре 2019 года мужчина сломал 12-летнему сыну руку, дважды ударив его черенком от лопаты.

Сейчас дети живут с матерью. Их отец признал свою вину и поедет отбывать наказание в колонию общего режима.

Как сообщал «Новый День», 43-летняя жительница ЯНАО отправилась в колонию общего режима за то, что истязала трех приемных детей.

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 27.07.21

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