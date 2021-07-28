Природные пожары в Якутии затронули уже 1,3 млн га лесов

В Якутии за сутки потушили пожары на площади в 55 тыс. га, но огонь затронул более 1,3 млн га, сообщили в республиканском оперштабе. Всего на территории региона действует 126 очагов возгорания.

«Действуют 126 лесных пожаров на площади 1 360 609 га. Сложной ситуация остается в Горном районе (8 пожаров), Кобяйском районе (7 пожаров), Верхневилюйском районе (5 пожаров), Мирнинском и Сунтарском районах (по 4 пожара)», – рассказал глава комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков во время брифинга.

На борьбу с огнем брошены 1 838 человек и 258 единиц техники, рассказали в региональном главке МЧС. В Горном и Верхневилюйском районах задействована пожарная авиация.

Специалисты исследовали 140 проб воздуха и рекомендовали жителям меньше выходить на улицу, плотно закрывать двери и окна и защищать органы дыхания.

Как сообщал «Новый День», с 23 июня в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В регионе подсчитали, что ущерб от огня составил более миллиарда рублей.

Якутск, Наталья Рязанова

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