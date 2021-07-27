Ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил 1 млрд рублей

В МЧС РФ заявили о миллиардном ущербе от лесных пожаров в Якутии. С начала года в регионе зафиксировано 1227 природных пожаров, уже больше месяца на территории субъекта действует режим чрезвычайной ситуации.

«В соответствии с представленными документами, прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд рублей. …На сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму около 150 тысяч рублей, а также нашим ведомством приняты меры принудительного характера. Судами удовлетворены ходатайства об аресте имущества виновных лиц на сумму более 1 млн руб.»,– сообщила замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Якутии Надежда Петрова.

Чаще всего очень сложно установить виновников лесных пожаров. Большинство возгораний «возникает в условиях неочевидности». По словам Петровой, к пожару приводят неосторожные действия или преступная халатность, при этом зачастую виновники свободно покидают место происшествия.

С 23 июня на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации. Выезд граждан в лес категорически запрещен. «Надо понимать, что запрет на посещение лесов – не ущемление прав и свобод граждан. Это вынужденная мера, что бы предотвратить жертвы среди населения и сократить экономический ущерб, наносимый огнем», – подчеркнула Петрова.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 27.07.21

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