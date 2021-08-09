В Якутии ввели режим ЧС из-за перекинувшихся на поселки лесных пожаров

Власти Якутии ввели в республике режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров, которые добрались до населенных пунктов. Указ об этом подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Объявить с 8 августа 2021 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов, объектов экономики и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», – говорится в документе.

Глава республики поручил правительству принять меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной помощи гражданам, дома которых полностью уничтожено или пострадали из-за чрезвычайной ситуации.

Как пояснили в пресс-службе, «документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюёля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств».

В минувшие выходные верховой лесной пожар перекинулся на жилые дома села Бясь-Кюель Горного района. По данным властей, огонь уничтожил 31 жилой дом и 8 хозяйственных построек. Никто не пострадал. Жители заранее эвакуировали.

К полуночи 9 августа в России действовало 176 лесных пожаров на площади 1 793 210 гектара, которые активно тушили, сообщает Авиалесоохрана. По данным службы, наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в Якутии – там действуют 92 пожаров на площади 1 641 530 гектаров.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 09.08.21

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