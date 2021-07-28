Два человека получили приговор за передачу частей С-300 Украине

Россиянин и армянин отправятся в колонию за контрабанду частей зенитно-ракетных систем С-300 на Украину. Суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в шпионаже и государственной измене.

«Арарат Хачатрян и Денис Лобов занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину», – пояснили в ЦОС ФСБ.

Лобов хранил образцы в подвале своего дома, а Хачатрян перевозил их через границу и передавал в «Укроборонпром». Армянина задержали с поличным во время новой закупки в марте 2020 года.

Суд приговорил Лобова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Хачатряна – к 10 годам 5 месяцам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, в начале июля Краснодарский краевой суд назначил восемь лет колонии строгого режима местному жителю Андрею Пикуле шпионаж в пользу Украины.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 28.07.21

На границе Армении и Азербайджана идут бои, есть погибшие и раненые. / «Фермеры» из Нижнего Тагила украли 72 тонны чугунных труб. / В Крыму наладили торговлю поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»