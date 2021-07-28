Суд арестовал самарца за жестокое убийство дочери

Суд взял под стражу жителя Самары по делу о жестоком убийстве девушки. Погибшая была дочерью подозреваемого, сообщили в Следственном комитете.

Правоохранители нашли тело погибшей в квартире. Эксперты подтвердили, что девушка была жестоко убита, а после смерти над ее телом надругались. Следователи заподозрили в преступлении отца погибшей и задержали его.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – цитирует ведомство РИА «Новости». Суд арестовал подозреваемого до суда. Ему грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

Как сообщал «Новый День», в Туринске Свердловской области 23-летний пьяный мужчина избил своего двухмесячного ребенка и оставил в одном памперсе у открытого окна. Малыш скончался от черепно-мозговой травмы в тот же день, а его отец задержан за убийство.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 28.07.21

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