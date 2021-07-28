Во Владикавказе 10 полицейских получили сроки за смерть задержанного

Суд во Владикавказе приговорил к лишению свободы десятерых бывших сотрудников городского главка МВД. В зависимости от роли каждого их признали виновными в превышении или злоупотреблении полномочиями, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Некоторые были обвинены в подлоге.

Обвинение доказало, что днем 31 октября 2015 года в отдел полиции доставили подозреваемого в побоях. Сотрудники уголовного розыска выбивали из него признание, пока ночью его без сознания не увезли в больницу. Утром он умер, так и не придя в сознание.

«Ленинский районный суд Владикавказа признал бывших полицейских виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 10 лет. Они лишены своих специальных званий», – рассказали в прокуратуре Северной Осетии.

Напомним, суд приговорил к разным срокам лишения свободы группу бывших сотрудников ГАИ и автошкол Тобольска, которые торговали водительскими правами.

Владикавказ, Наталья Рязанова

Владикавказ. Другие новости 28.07.21

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