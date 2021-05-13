Тобольский суд отправил за решётку группу полицейских – за торговлю правами

Группа бывших сотрудников ГАИ и автошкол Тобольска, которые торговали водительскими правами, отправятся в тюрьму. Как стало известно из материалов уголовного дела, с 2016-го по 2018 годы они за деньги выдавали водительские удостоверения. Права можно было получить без обучения, сдачи экзаменов и прохождения медкомиссии за определённую плату. Следствие доказало причастность пятерых человек к 16 эпизодам.

В зависимости от роли и тяжести совершённых преступлений участников группы, суд назначил наказание Сергею Т. – 12 лет лишения свободы, Рамазану Ю. – 6 лет лишения свободы, и Дамиру С. – 7 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Светлане Ф. – 8 лет, а Елене С. – 7 лет 6 месяцев общего режима. Первого фигуранта – сотрудника ГИБДД лишили звания и запретили ему занимать должности в органах государственной власти на 7 лет.

Аналогичное «громкое» уголовное дело Тобольский суд уже рассматривал. По нему были осуждены бывший начальник отдела ГИБДД Умарасхаб Асхабов, старший инспектор Николай Кислицын и экс-директор автошколы ВОА Тимур Набиев. Полицейских обвиняли в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, а Набиева – в мошенничестве и подделке документов. Они тоже торговали водительскими удостоверениями без сдачи экзаменов. А директор другой автошколы под видом взятки в пользу сотрудников полиции собрал с трех человек 96 тысяч рублей.

Суд приговорил Асхабова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, Набиева – к 4 года условно с испытательным сроком 1 год, Кислицына – к 1 году и 8 месяцам условно с испытательным сроком 1 год.

Стоит отметить, что торговля водительскими удостоверениями – бизнес, поставленный в Тюменской области на поток. Этой весной под следствие по этому вопросу попал начальник ГИБДД области Александр Селюнин, а чуть ранее – его заместитель. Следствие считает, что с августа по октябрь прошлого года Селюнин через посредника помогал тюменцам получать водительские права без экзамена.

Тюмень, Марина Дремова

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