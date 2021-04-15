Главного тюменского гаишника поймали на торговле водительскими удостоверениями

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области раскрыл детали спецоперации и уголовного дела в отношении начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Напомним, сам гаишник задержан, а по месту проживания и на рабочем месте проведены обыски.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, уголовное дело возбуждено по факту торговли водительскими удостоверениями – их можно было получить за взятки.

В рамках совместной операции с УФСБ, управлением собственной безопасности полиции и вторым отделом по расследованию особо важных дел удалось выйти на Селюнина и его посредника.

«В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также 6 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)» – говорится в релизе СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствием была установлена причастность к совершению коррупционных преступлений начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто мото транспортных средств УМВД России по Тюменской области, обвиняемого в аналогичных преступлениях. Напомним, что этот человек уже задержан в конце марта 2021 года.

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги. Посредник, в свою очередь, адресовал просьбу обратившихся о выдаче водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов начальнику УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Тот давал незаконные указания своим подчиненным сотрудникам о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения.

В настоящее время посредник задержан.

Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых.

В настоящее время следователем допрашиваются свидетели, проводятся обыски в его жилище, а также в служебной кабинете. Кроме того, проводятся мероприятия по изъятию и осмотру документов, подтверждающих факт совершения указанных преступлений, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», суммы взяток за получение водительских удостоверений не озвучиваются, однако и в интернете можно встретить объявления по данной тематике, где желающим предлагают купить права за сумму в 100-150 тысяч рублей.

Тюмень, Елена Васильева

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