По подозрению во взяточничестве задержан главный тюменский гаишник

Крупный скандал в Тюмени – по подозрению в коррупции задержан начальник управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», дома и на рабочем месте гаишника прошли обыски. В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения. Помимо эпизодов, связанных со взятками, сообщает источник агентства, речь идет и превышении должностных полномочий. «По фактам возможных правонарушений проводится проверка, если вина будет установлена, Селюнин будет уволен из органов и получит наказание по суду», – сообщил РИА «Новый День» источники в силовых структурах области.

Отметим также, что в конце марта текущего года в Тюмени по подозрению в получении взяток был задержан начальник МО ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технадзора транспортных средств УМВД по Тюменской области Михаилу Жигалкину.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.04.21

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