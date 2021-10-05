Вину признал полностью: дело бывшего главного автоинспектора Тюменской области, торговавшего правами, передали в суд

Следственный комитет Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина. Напомним, его обвиняют в неоднократном получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый, будучи начальником УГИБДД УМВД России по Тюменской области, через посредника – своего близкого знакомого, организовал на территории своего частного домовладения строительство придомового комплекса. Деньги, которые он использовал для строительства, были получены незаконным путем. Для их получения он использовал свое служебное положение, а именно – он давал указания подчиненным сотрудникам. Они принимали экзамены на право управлением ТС у иностранных граждан и, по указанию Селюнина, ставили положительные отметки вне зависимости от результата экзамена. Общая сумма взяток составила свыше 600 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. Дело направлено в суд.

Между тем, в тюменских Telegram-каналах в преддверие суда над гаишником обсуждают отставку Александра Селюнина. Как уже сообщал «Новый День», несмотря на задержание и уголовное дело, он был уволен из органов только в середине августа 2021 года. Телеграммеров возмущает тот факт, что при имеющемся возбужденном деле, расследование которого началось 15 апреля, гаишник продолжал числиться в штате. К сообщениям пользователей прилагается копия приказа, согласно которому бывшего Главного автоинспектора Тюменской области уволили по выслуге лет. «Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. В его отношении возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – прокомментировал увольнение Селюнина в августе исполняющий обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Более подробно о деле Селюнина можно почитать здесь.

Тюмень, Александр Непомнящий

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