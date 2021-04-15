В Тюмени назвали имя ВРИО начальника областной ГИБДД

временно исполняющим обязанности руководителя областной ГИБДД остаётся Андрей Миллер, сообщили в пресс – службе ведомства. Дело в том, что задержанный сегодня Александр Селюнин официально находится в отпуске. СУ СК Тюменской области возбудил против него уголовное дело по факту торговли водительскими удостоверениями.

«С середины марта Александр Селюнин в отпуске. С того момента его обязанности исполняет Андрей Викторович Миллер. Кто далее будет исполнять обязанности главы – нет информации», – пояснили в пресс-службе.

Известно, что полковник Миллер служит в полиции уже 20 лет, в Тюмень приехал из Омска, где возглавлял городскую ГИБДД.

Тюмень, Апрель, Марина Дремова

Тюмень, Апрель. Другие новости 15.04.21

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