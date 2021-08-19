В Тюменской области уволили из органов обвиненного во взяточничестве начальника ГИБДД

Бывший начальник ГИБДД Тюменской области Александр Селюнин, обвиненный во взяточничестве в апреле 2021 года, уволен из органов на днях. Приказ об этом подписал начальник главка Леонид Коломиец, сообщает "Тюменская линия".

«Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. В его отношении возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – рассказал в интервью корреспонденту издания исполняющий обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Напомним, 15 апреля против начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина и его посредника возбудили уголовные дела о получении взяток в значительном размере.

Расследование уголовного дела продолжается. Селюнин по решению суда находится в СИЗО до 25 августа.

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