УМВД России по Тюменской области официально прокомментировало скандал с задержанием главного гаишника региона

В УМВД России по Тюменской области официально прокомментировали скандал с задержанием по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий начальника ГИБДД области Александра Селюнина.

«По факту возможной причастности к совершению противоправного деяния руководителем УГИБДД проводится служебная проверка.

По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, как уже сообщал «Новый День», дома и на рабочем месте главного тюменского гаишника прошли обыски. В ближайшее время суд должен решить вопрос о мере пресечения. Помимо эпизодов, связанных со взятками, сообщает источник агентства, речь идет и превышении должностных полномочий.

Отметим также, что в конце марта текущего года в Тюмени по подозрению в получении взяток был задержан начальник МО ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технадзора транспортных средств УМВД по Тюменской области Михаилу Жигалкину.

Тюмень, Елена Васильева

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