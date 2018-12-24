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Понедельник, 24 декабря 2018, 11:44 мск

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Новый глава тюменской ГИБДД представлен коллективу

Александр Селюнин стал новым руководителем ГИБДД Тюменской области. Сегодня утром он был официально представлен коллективу в этой должности. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД региона, приказ о назначении Селюнина был подписан министром внутренних дел России 17 декабря 2018 года.

Как уже писал «Новый День», процесс согласования кандидатуры нового главы тюменской ГИБДД шел в Москве непросто. «Селюнин – фигура неоднозначная, его имя звучало в историях про взятки и коррупцию. В Москве его сначала не хотели назначать, он ездил туда лично утрясать вопросы», – пояснил агентству источник, близкий к правоохранительным органам.

Александру Селюнину 41 год. В органах внутренних дел он работает с 2002 года. В различные годы служил в должностях дознавателя отдела по расследованию ДТП, инспектором по дознанию отдельного батальона ДПС, старшим инспектором Управления по борьбе с правонарушениями с сфере потребрынка и исполнению административного законодательства, старшим инспектором по особым поручениям УГИБДД по Тюменской области. С 2012 по 2016 год возглавлял отдел ГИБДД УМВД России по Тюмени.

Напомним, Селюнин сменил в должности Михаила Киселева, который подал рапорт об отставке 22 июня 2018 года. Уход главного областного гаишника совпал с окончанием инспекторской проверки МВД России, которая выявила ряд недостатков в работе Управления внутренних дел региона.

Тюмень, служба информации

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