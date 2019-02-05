Следственный комитет ответил на вопрос о деле экс-главы ГИБДД Тюменской области

В редакцию «Нового Дня» пришел ответ на официальный запрос по уголовному делу, фигурантом которого стал бывший глава ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев. В минувшую пятницу, 1 февраля, агентству стало известно, что Киселева обвиняют в превышении должностных полномочий, 31 января в его доме прошел обыск.

Между тем, в следственном комитете отказались сообщить подробности дела. Там заявили, что при освещении вопросов предварительного следствия СУ СКР по Тюменской области руководствуется положениями ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, а также иными нормами уголовно-процессуального законодательства. «В связи с чем интересующая вас информация разглашению не подлежит», – говорится в ответе.

Напомним, Михаил Киселев находится под подпиской о невыезде. По данным источника «Нового Дня», уголовное дело, в котором он фигурирует, возбуждено по двум статьям УК РФ, одна из них – превышение должностных полномочий.

«Якобы Киселев, будучи начальником инспекции, позвонил подчиненным и попросил не оформлять какие-то незначительные нарушения ПДД, которые совершили его знакомые», – говорит собеседник агентства. По данным другого источника, знакомого с ситуацией, причиной стали «блатные» номера, которые выдавались, в том числе, сотрудникам правоохранительных органов в то время, когда Киселев возглавлял областную ГИБДД.

Сотовый телефон Михаила Киселева недоступен. Стоит отметить, что большинство опрошенных «Новым Днем» источников, близких к силовым структурам, характеризуют Киселева как порядочного человека и уверены, что кто-то таким образом сводит с ним счеты.

Михаил Киселев уволился в июне 2018 года. Его место в конце декабря 2018 года занял его бывший заместитель Александр Селюнин. Практически сразу после этого Киселев стал фигурантом уголовного дела.

Тюмень, служба информации

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