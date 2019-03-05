Юрий Алтынов рассказал об уголовном деле экс-начальника тюменской ГИБДД Киселева

Уголовное дело в отношении экс-начальника областного ГИБДД Михаила Киселева возбуждено по вопросам, связанным с административной практикой. Об этом «Новому Дню» сообщил глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

«Киселев подал рапорт по собственному желанию, по выслуге лет. Возбуждали уголовное дело сотрудники Следственного комитета по материалам управления службы безопасности УМВД по вопросам, связанным с административной практикой», – рассказал генерал Алтынов в беседе с корреспондентом «Нового Дня». – Я считаю, что Киселев – честный, добросовестный офицер. Как человек, как руководитель он полностью удовлетворял тем требованиям, которые предъявлялись к нему. Дождемся результатов расследования. Я сожалею, что он немного поработал в качестве руководителя».

Начальник областного полицейского главка опроверг слухи о том, что уголовное дело в отношении Киселева было возбуждено по фактам финансовых злоупотреблений, а также нарушений порядка выдачи регистрационных номеров.

Напомним, 1 февраля «Новому Дню» стало известно, что в экс-начальник ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев стал фигурантом уголовного дела. По неофициальной информации, речь шла о превышении должностных полномочий. В четверг, 31 января, дома у Михаила Киселева прошел обыск.

Тюмень, Виктор Нестерук

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