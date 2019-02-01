Экс-глава тюменской ГИБДД Михаил Киселев стал фигурантом уголовного дела

Экс-начальник ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев, по неофициальным данным, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. По данным источника, уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ. «Новому Дню» известна одна из статей – превышение должностных полномочий. В четверг, 31 января, дома у Михаила Киселева прошел обыск.

По данным другого источника, знакомого с ситуацией, причиной для возбуждения уголовного дела стали «блатные» номера, которые выдавались, в том числе, сотрудникам правоохранительных органов в то время, когда Киселев возглавлял областную ГИБДД.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области отказались давать комментарии. Там не стали ни опровергать, ни подтверждать факт возбуждения уголовного дела. В областном полицейском главке сказали, что пока не располагают информацией.

Тюмень, служба информации

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