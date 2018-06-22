Главный тюменский гаишник подал рапорт об отставке

Глава управления ГИБДД Тюменской области Михаил Киселев подал рапорт об отставке. Бумага попала в отдел кадров в пятницу, 22 июня 2018 года, ее уже одобрили, но приказ из Москвы еще не поступил. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в силовых структурах. Отметим, слухи о грядущей оставке появились еще в начале июня. Кто сменит Киселева на посту, пока не известно. Михаилу Киселеву 42 года, он служил в силовых структурах с 1995 года. В Госавтоинспекцию пришел в 2013 году и возглавил ее в январе 2016 года.

Тюмень, служба информации

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