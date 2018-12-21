В Москве утвердили нового главу тюменской ГИБДД

Новым руководителем ГИБДД Тюменской области станет заместитель главы инспекции Александр Селюнин. По словам источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, кандидатура Селюнина утверждена в Москве.

«Процесс был долгим и непростым, Селюнин – фигура неоднозначная, его имя звучало в историях про взятки и коррупцию. В Москве его сначала не хотели назначать, он ездил туда лично утрясать вопросы», – говорит собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что пока не располагают информацией об утверждении кандидатуры Селюнина. «Пока он находится в статусе исполняющего обязанности», – сказали в полицейском главке.

Дозвониться до самого Александра Селюнина не удалось – его сотовый телефон отключен.

Напомним, Селюнин сменит в должности Михаила Киселева, который подал рапорт об отставке 22 июня 2018 года. Уход главного областного гаишника совпал с окончанием инспекторской проверки МВД России, которая выявила ряд недостатков в работе Управления внутренних дел региона.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.12.18

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