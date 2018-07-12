Новый руководитель ГИБДД приступил к работе в Тюменской области

Полковник Александр Селюнин в качестве врио начальника ГИБДД по Тюменской области принял участие в заседании коллегии УМВД региона в четверг, 12 июля. Предыдущий начальник госавтоинспекции полковник Михаил Киселев ушел на пенсию днем ранее.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь областной полиции Светлана Новик, пока Селюнин временно исполняющий обязанности [начальника ГИБДД]. «Сегодня он был на коллегии в статусе временно исполняющего обязанности начальника Госавтоинспекции, – сказала Новик. – Кого назначат, пока интрига для всех нас. Есть регламент, по которому в отсутствие начальника его полномочия временно исполняет его первый заместитель. Никто никого не представлял (коллективу ГИБДД – прим. ред.), работа идет в текущем режиме».

Александру Селюнину 40 лет. В органах внутренних дел он работает с 2002 года. С 2012 по 2016 год возглавлял отдел ГИБДД УМВД России по Тюмени.

Александр Селюнин

Напомним, Михаил Киселев подал рапорт об отставке 22 июня 2018 года. Демарш главного областного гаишника совпал с окончанием инспекторской проверки МВД России, которая выявила ряд недостатков в работе Управления внутренних дел региона. Слухи о грядущей отставке Михаила Киселева появились еще в начале июня.

Тюмень, служба информации

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