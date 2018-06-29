Московская проверка поставила «неуд» тюменской полиции

Инспекторская проверка, прошедшая в июне 2018 года в УМВД по Тюменской области, обнаружила, что полицейские не умеют стрелять. По данным источника «Нового Дня», знакомого с ситуацией, удовлетворительную оценку удалось получить только двум подразделениям полиции в регионе, в том числе Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции.

Остальные подразделения получили «неуд». По данным собеседника агентства, не удалось успешно пройти проверку, в частности, всем территориальным управлениям в районах и городах Тюменской области. В 2012 году после такой же проверки из Москвы, выявившей массу нарушений, с должности был снят предыдущий руководитель УМВД региона генерал-майор Михаил Корнеев. Сейчас, по мнению источника, проблемы могут грозить действующему главе областной полиции Юрию Алтынову.

Отметим, что во время инспекторской проверки МВД, проходившей с 1 по 22 июня этого года, начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев написал рапорт на увольнение.

Еще один собеседник «Нового Дня», близкий к УМВД по Тюменской области, говорит, что нынешняя проверка была плановой, комплексной и «достаточно сложной». Аудиту подверглись все территориальные органы УМВД региона (аналогичные мероприятия прошли в 13-ти территориальных управлениях МВД по всей России).

Проверялись оперативно-служебная деятельность, кадровая политика, но «уклон был в сторону мобилизационной подготовки». «Личный состав поднимали по тревоге, проверяли тревожные чемоданчики, документацию, запасные пункты управления, – говорит эксперт. – Также проверяли боевую подготовку – оружие, его содержание, материальную часть оружия и, естественно, проверяли стрельбу. Комиссия работала вахтами – одни приезжали, другие уезжали. Их цель была проверить, чищен ли автомат, разберут ли сотрудники его за положенное время или нет, и, естественно, попадут ли в цель».

По словам собеседника «Нового Дня», один оперативный работник при задержании вооруженного разбойника правомерно применил оружие и пристрелил преступника с одного выстрела. А при сдаче зачета не попал в мишень. Генерал Алтынов проявил чувство юмора, якобы, сказав, что его сотрудники больше боятся комиссий из Москвы, чем вооруженных преступников.

Тем не менее, источник не считает, что Юрий Алтынов рискует повторить судьбу своего уволенного предшественника Михаила Корнеева. «Ничего тревожного я не вижу, – говорит инсайдер. – Обычно делается так: составляется справка по итогам проверки со всеми замечаниями и дается срок на устранение выявленных недостатков. Были разные претензии, которые касаются внутренней службы, рассматривались причины увольнений и того, правильно ли они были сделаны. На следующий год приедет комиссия по проверке устранения этих недостатков». Сам же Алтынов, по мнению источника, на слишком хорошем счету в Министерстве внутренних дел, и может не бояться за свою карьеру.

Одной из причин того, что тюменская полиция не лучшим образом показала себя, эксперт называет некомплект личного состава и то, что около 600 полицейских сейчас находятся не в Тюмени, охраняя общественный порядок в Саранске на Чемпионате мира по футболу.

«Где мы хорошие кадры возьмем? – говорит один из собеседников «Нового Дня». – Хотелось бы, конечно, чтобы они были беззаветно преданы законам и нормам нравственности, но не всегда получается. Если есть замечания, конечно, ставятся соответствующие оценки. Но у нас ведь не школа и даже не бакалавриат. Алтынов подписал справку (документ, в котором перечислены нарушения, зафиксированные комиссией – прим. ред.), с ней будут работать».

Эксперт отметил, что в 2012 году после проверки из министерства генерал Михаил Корнеев отказался подписывать справку с замечаниями комиссии, и именно за эту несговорчивость поплатился должностью.

По мнению председателя общественного совета при УМВД по Тюменской области, экс-замначальника ФСБ Александра Петрушина, главное – что тюменская полиция пользуется поддержкой населения. «Главный показатель работы органов внутренних дел согласно ФЗ «О полиции» это отношение общественности к деятельности полиции. Мы, несмотря на обнаруженные недостатки, входим в пятерку лучших управлений. У нас, по независимым опросам общественности, положительно оценивают деятельность органов внутренних дел 65% респондентов», – отметил Петрушин.

В МВД РФ не стали уточнять, какую «оценку» получили по итогам проверки тюменские полицейские. В ответ на письменный запрос «Нового Дня» там сообщили, что «в ходе инспекторской проверки были изучены обеспечение, эффективность организации и управления подчиненными территориальными органами МВД России на районном уровне и подразделениями УМВД, организация и результативность работы руководства Управления».

В Министерстве заявили, что деятельность органов внутренних дел в Тюменской области «осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, установленными законодательными и нормативными правовыми актами».

По результатам проверки комиссия обратила внимание руководства тюменского УМВД на «дальнейшее совершенствование работы по предупреждению преступлений и административных правонарушений, исполнению административного законодательства, обеспечению безопасности дорожного движения», – говорится в ответе Министерства.

Получить комментарий в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось. В Управление был направлен письменный запрос (одновременно с запросом в Министерство внутренних дел), ответ на который получен не был. На телефонные звонки пресс-служба не ответила.

Тюмень, служба информации

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