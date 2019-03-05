Генерал Алтынов: тюменская полиция получила «неуд» от МВД, сотрудники увольняются

Тюменская полиция получила неудовлетворительную оценку по итогам министерской проверки в 2018 году. Об этом во вторник, 5 февраля, заявил глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов, отчитываясь о проделанной работе на заседании комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.

Согласно докладу, по итогам проверки было возбуждено более 40 уголовных дел в отношении сотрудников тюменской полиции. Кроме того, в 2018 году к дисциплинарной ответственности было привлечено на 200 сотрудников (больше, чем в предыдущем периоде).

При этом, по словам Юрия Алтынова, раскрываемость преступлений в области растет, а преступность снижается. У депутатов эта информация вызвала сомнения. Они напомнили, что в частности статистика областного полицейского главка относительно подростковой преступности не сошлась с информацией, озвученной секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Однако Юрий Алтынов подтвердил озвученные в докладе показатели: «Официальное количество преступлений, зарегистрированных по региону, снизилось на 17%. Данные, которые привел в своем докладе Николай Патрушев, относятся ко всей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО».

Перечисляя негативные моменты, генерал назвал нехватку кадров в тюменской полиции. Особо остро проблема стоит в подразделениях уголовного розыска, управления по борьбе с наркокопреступностью, патрульно-постовой службы и участковых (особенно в сельской местности).

На сегодняшний день некомплект сотрудников составляет около 8% от требуемого количества или 600 человек. До 2018 года эти показатели составляли 4% или 250 человек. Одной из причин увеличившегося дефицита кадров Юрий Алтынов назвал прошедшую в прошлом году пенсионную реформу и слухи о том, что пенсионный возраст будет также увеличен для сотрудников полиции и военных.

«Сотрудники, достигшие 20-летней выслуги, испугались, что пенсионный возраст будет увеличен и начали увольняться из органов» – прокомментировал ситуацию с нехваткой кадров начальник областного главка.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 05.03.19

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