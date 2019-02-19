«Этот доклад мы подкорректируем». Тюменская полиция не сошлась в оценках преступности с секретарем Совбеза Патрушевым

Уровень подростковой преступности в Тюменской области растет чудовищными темпами. Такой вывод можно сделать, сравнив данные, озвученные в Тюмени секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и заместителем начальника местной полиции Олегом Маньковским.

Во вторник, 19 февраля, на заседании комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы депутаты заслушивали отчет о результатах деятельности полиции за 2018 год. После того, как докладчик (заместитель начальника УМВД по Тюмени Олег Маньковский) закончил рапортовать, слово взяли депутаты.

«Сегодня на совещании по вопросам безопасности в УрФО господин Патрушев (секретарь совета безопасности России Николай Патрушев – прим. ред.) озвучил информацию по росту подростковой преступности в 2018 году, – сказал депутат Роман Явныч. – По его данным, число противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, возросло на четверть. Значительное увеличение, более 55%, отмечается в Челябинской и Тюменской областях. У нас (у тюменской полиции – прим. ред.) в докладе за 12 месяцев 2018 года показатели на 8% ниже предыдущего периода. Получается, подростковая преступность где-то не в Тюмени? Такой серьезный диссонанс получается».

«То есть в Тюменской области одна цифра, а в городе Тюмени другая?», – уточнил председатель комиссии Степан Киричук.

«Это может быть оттого, что по Тюменской области может идти рост, а по городу Тюмени – снижение», – объяснил депутат, генерал-лейтенант милиции в отставке Валерий Роженцев. Его поддержал Олег Маньковский. «Патрушев действительно мог привести пример в разрезе Тюменской области», – начал он. Однако Степан Киричук прервал полицейского: «Все мы знаем Патрушева, все мы знаем, зачем он сюда приехал. Давайте использованные цифры комментировать не будем, начальник полиции обязательно это дело учтет и примет во внимание».

«Этот доклад мы подкорректируем», – немедленно отозвался Маньковский. Отметим, что начальнику городского УМВД Петру Вагину предстоит отчитываться перед городской думой на пленарном заседании в четверг, 28 февраля.

В УМВД по Тюменской области «Новому Дню» не смогли предоставить данные по числу всех преступлений, совершенных в Тюменской области подростками в прошлом и позапрошлом годах. Там дали статистику только по тяжким и особо тяжким преступлениям (140 случаев в 2017 году и 103 – в 2018 году).

Тюмень, служба информации

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