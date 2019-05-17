Москва проверяет тюменскую полицию из-за старого «неуда»

В тюменской полиции проходит министерская ревизия МВД РФ, связанная с «неудом», который получили почти все подразделения областного полицейского главка по результатам плановой проверки год назад. Сейчас ревизоры работают в полиции Ишима, сообщил источник агентства «Новый День», близкий к правоохранительным органам.

По данным источников «Нового Дня», проверка по устранению ранее выявленных недостатков началась в понедельник, 13 мая, и продлится до среды, 22 мая. Подробности, в том числе состав делегации и то, какие подразделения уже проверены, источники не сообщают. Известно, что главным инспектором является полковник Золотов, проверки, по неофициальным данным, избежало главное следственное управление регионального МВД. По данным другого источника, проверка касается только части подразделений, причем Ишим инспекторы уже покинули. Также источник сообщил, что московские проверяющие не будут проводить прием граждан в Тюменской области.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не подтвердили и не опровергли данную информацию, предложив сделать запрос в пресс-службу центрального аппарата МВД РФ.

Как писал «Новый День», инспекторская проверка, прошедшая в июне 2018 года в УМВД по Тюменской области, обнаружила, что полицейские не умеют стрелять. Удовлетворительную оценку удалось получить только двум подразделениям полиции в регионе, в том числе УЭБ и ПК.

Недочеты официально признал глава полиции Тюменской области Юрий Алтынов. Выступая в тюменской областной думе 5 марта 2019 года, он сообщил, что по итогам проверки было возбуждено более 40 уголовных дел в отношении сотрудников тюменской полиции. Кроме того, в 2018 году к дисциплинарной ответственности было привлечено на 200 сотрудников больше, чем в предыдущем периоде.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.05.19

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