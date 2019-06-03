Министерство внутренних дел рассказало о результатах проверки тюменской полиции

Министерство внутренних дел РФ ответило на запрос агентства «Новый День» о результатах инспекторской проверки в управлении МВД по Тюменской области. Тюменской полиции оказана «практическая помощь» как минимум по четырем направлениям деятельности, говорится в официальном ответе федеральной структуры.

Согласно комментариям федерального МВД, «приняты меры к совершенствованию работы по раскрытию и расследованию преступлений, охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, а также оказанию государственных услуг населению».

Контрольная проверка министерства проводилась с 14 по 25 мая. По данным источников «Нового Дня», московские проверяющие приезжали в Тюмень проконтролировать устранение недостатков, выявленных в ходе плановой проверки в июне 2018 года, когда почти все подразделения полиции в Тюменской области получили «неуд». Этот факт признало и руководство областного полицейского главка. Напомним, весной 2019 года, выступая перед тюменской областной думой, начальник УМВД региона, генерал-майор Юрий Алтынов сообщил о неудовлетворительных результатах проверки работы его ведомства.

Тюмень, служба информации

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