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Пятница, 31 мая 2019, 16:12 мск

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Тюменская полиция реабилитировалась перед федеральным руководством за 2018 год

Тюменская полиция прошла инспекторскую проверку МВД России. Региональное управление полиции получило удовлетворительную оценку своей деятельности, сообщили сразу два источника, близкие к правоохранительным органам.

Инспекторская проверка проводилась в УМВД по Тюменской области в течение двух недель и закончилась 24 мая. По данным источников, инспекторы обнаружили значительное количество моментов, по которым УМВД предстоит продолжить работу, но все же оценили работу областной полиции позитивно. Проверка проводилась в связи с «неудом», выписанным УМВД по Тюменской области в июне 2018 года. О неудовлетворительной оценке работы тюменской полиции ее начальник генерал Юрий Алтынов сообщил на заседании тюменской областной думы весной 2019 года.

Другой источник, близкий к полиции, отметил, что из 85 замечаний, сделанных инспекторами во время проверки 2018 года, были устранены только 40. Так, по данным этого источника, ни один недостаток, выявленный в работе ГИБДД, устранен не был.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не стали комментировать результаты проверки инспекции МВД РФ, посоветовав обратиться за комментариями в пресс-службу министерства. В МВД был направлен официальный запрос, ответа на него на момент публикации не поступало.

Инспекторская проверка, прошедшая в июне 2018 года в УМВД по Тюменской области, обнаружила, что полицейские не умеют стрелять. По данным источника «Нового Дня», знакомого с ситуацией, удовлетворительную оценку удалось получить только двум подразделениям полиции в регионе, в том числе управлению экономической безопасности и противодействия коррупции. Остальные подразделения получили «неуд».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что проверка этого года выявляла лишь то, насколько устранены нарушения, и никаких оценок работе местной полиции не ставила.

Тюмень, служба информации

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