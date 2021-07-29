Трое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Саратовом

Пожарные нашли тела трех детей и двух пенсионеров на пожарище в селе Наумовка Саратовской области. Ночью там полностью выгорел частный дом, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило минувшей ночью в 23:55. С огнем боролись 35 человек и 10 единиц техники, но локализовать его удалось только почти через час, а потушить – еще час спустя. Тела хозяев дома и их внуков нашли, когда начали разбирать остатки дома.

«Обнаружены тела 60-летнего мужчины, 61-летней женщины и троих детей в возрасте 1 год 8 месяцев, 4 года и 9 лет (двое мальчиков, девочка)», – рассказали в Следственном комитете.

Следователи и прокуратура проводят проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, в садово-огородном кооперативе в Сургуте сгорел дом, который отапливали с помощью электроприборов. В пожаре погибли двое детей, а их мать стала фигурантом уголовного дела.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 29.07.21

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