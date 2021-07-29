Камчатский пенсионер отдал 120 тыс. рублей за фейковые интим-услуги

Мошенники выманили у 59-летнего жителя Петропавловска-Камчатского более 120 тыс. рублей. Мужчина пытался купить интим-услуги, но оказался жертвой злоумышленников.

Житель Камчатки нашел в Интернете сайт, предлагавший провести досуг с девушкой. На звонок ответил женский голос, обладательница которого согласилась быстро приехать, но попросила денег на бензин. Незадачливый клиент сделал перевод, но ему тут же перезвонили.

«Мужчина, представившийся администратором, потребовал еще тысячу на оплату бензина, а затем еще 10 тыс. рублей на оплату страховки. После у представителя фирмы якобы зависла система, под этим предлогом пенсионера убедили перевести еще 20 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина повторял переводы снова и снова, пока не набралось 120 тыс. рублей. Когда мнимый администратор потребовал более крупную сумму, камчатец понял, что разговаривает с мошенником. Он потребовал вернуть деньги, но звонок прервался и номер больше не отвечал.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщал «Новый День», спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за телефонное и интернет-мошенничество.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 29.07.21

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