Володин предложил ужесточить наказание для телефонных мошенников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за мошенничество с использованием персональных данных. И законодательно обязать банки возмещать потерянные суммы в некоторых случаях.

По данным Володина, за полтора года число подобных преступлений выросло почти вдвое. За 2020 год мошенники похитили около 150 млрд рублей – сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Ставропольского края.

«В статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. В ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки», – предложил Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что нынешней судебной практики лишения мошенников свободы на пять лет недостаточно. И нужно не только предупреждать граждан о новых схемах и способах обмана, но и обеспечить «жесткий контроль со стороны правоохранительных органов».

«Наша задача – сделать все для защиты граждан от злоумышленников, создать условия, в которых ведение подобного «бизнеса» станет невозможным», – заявил спикер Госдумы.

По его мнению, вопросу нужно дать высокий приоритет и рассмотреть после осенних выборов.

Как сообщал «Новый День», россияне даже стали переходить на кнопочные телефоны из-за опасений перед мошенниками. Приоритет устаревшим аппарата отдается потому, что они не так активно, как смартфоны, собирают данные владельцев.

Москва, Наталья Рязанова

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