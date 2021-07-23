Россияне стали чаще покупать кнопочные мобильные телефоны

Сетевые магазины электроники в России отмечают рост спроса на кнопочные мобильные телефоны. По словам экспертов, на это есть несколько причин, среди которых переход на удаленку и опасения стать жертвой мошенников.

На протяжении последних лет рынок кнопочных телефонов падал на 5-10% в год. Однако в первом полугодии 2021 года увеличение потребительского спроса на кнопочные мобильники отметили как офлайн-, так и онлайн-магазины. В пятерке наиболее популярных производителей, по данным ритейлеров, Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile, пишет «Коммерсант».

Как поясняются продавцы, кнопочные девайсы пользуются спросом как дополнительное устройство для связи, а также первое устройство для детей или пожилых людей, которые переходят с городских телефонов на мобильные. Также кнопочные телефоны покупают также сотрудники закрытых предприятий, где использование смартфона запрещено.

Востребованность простых телефонов выросла в пандемию из-за перехода на дистанционный режим работы, «удаленные сотрудники заменяют ими стационарные устройства». Влияние также оказывает возросшее число работников сферы услуг, которым требуется недорогое средство связи.

Кроме того, ритейлеры связывают возросший спрос на кнопочные телефоны с тем, что подобные устройства не могут так же легко, как смартфоны, собирать персональные данные своих владельцев и делиться ими. Это говорит о том, что россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и кражей данных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.07.21

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