В нацпарке «Ергаки» нашли тело убитого медведем туриста

Спасатели нашли в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае тело туриста, которого убил медведь. Погибшего доставили в районный центр и передали экспертам для подготовки судебно-медицинского заключения.

Тело находилось в долине Девяти озер, на месте разбитого лагеря.

«В результате поисково-спасательной операции обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни», – сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Следователи продолжают проверку начатую по факту нападении дикого животного.

Напомним, ранним утром 27 июля четверо туристов подверглись нападению медведя. Пока зверь ранил одного из них, трое путешественников успели убежать. Туристам посоветовали временно отлить поездки в нацпарк, где случилось уже второе нападение медведя за лето.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 29.07.21

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