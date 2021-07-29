Три человека погибли в ДТП с фурой в Самарской области

Три человека стали жертвами аварии на трассе в Самарской области. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и большегруз, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел на 19-м км автодороги «Кинель-Богатое-Борское». Легковые Renault Sandero и Peugeot столкнулись с большегрузом МAN. Находившиеся в Renault Sandero водитель и два пассажира погибли на месте.

Напомним, семья с тремя детьми погибла при столкновении иномарки с фурой на трассе «Каспий» в Астраханской области.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 29.07.21

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