В Иркутске два экс-полицейских попали под уголовку за удар электрошокером пассажира такси

Суд в Иркутске приговорил двух бывших сотрудников полиции к четырем годам колонии общего режима. Обоих признали виновными в превышении полномочий с применением спецсредств – электрошокера.

По версии обвинения, в феврале 2020 года подсудимые будучи сотрудниками ППС пытались разбудить пьяного пассажира такси. Мужчина не отвечал на их усилия, и полицейские решили применить электрошокер.

«Пассажир не создавал опасности для окружающих, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту, согласно заключениям экспертов, в состоянии глубокой алкогольной комы», – сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска, где рассматривали дело.

Позже мужчина скончался, причиной смерти стало отравление алкоголем.

Сотрудников ППС уволили и привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, суд во Владикавказе приговорил к срокам в колонии десятерых бывших полицейских, которые забили подозреваемого до смерти и попытались скрыть преступление.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 29.07.21

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