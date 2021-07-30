Алтаец пошел под суд за детское порно

Следователи передали в суд дело 41-летнего жителя Барнаула, снимавшего маленьких племянниц в порно. За действия сексуального характера и использование детей для порновидео ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

По версии следствия, в 2017 и 2020 годах мужчина воспользовался случаем, когда к ним в гости приходили племянницы жены. Пока девочки шести и девяти лет спали, обвиняемый совершал с ними сексуальные действия. Все происходящее он записывал на видео с помощью смартфона.

«Видеофайлы автоматически были загружены на диск одного из сервисов интернета, а затем переданы в правоохранительные органы края через «Интерпол». Обвиняемый во всем признался», – пояснили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

В ближайшее время дело будет рассмотрено судом.

Напомним, суд в Челябинской области взял под стражу 43-летнего местного жителя, который изнасиловал мальчика.

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 30.07.21

В Кургане молодая женщина выпала из машины прямо на ходу. / Пепел, запах гари и эвакуация из отелей: туристы рассказали о реальной ситуации с пожарами в Турции. / Коварная медуза: в Крыму перевернулось прогулочное судно с туристами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»