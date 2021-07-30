Экс-главу Минстроя Башкирии отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста

Суд в Уфе изменил меру пресечения в отношении бывшего главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. За нарушение режима домашнего ареста его взяли под стражу.

Подовом для отмены домашнего ареста стали электронные письма.

«Домашний арест изменен на более строгую меру в виде заключения под стражу сроком до 11 сентября в связи с тем, что Кучарбаев систематически нарушал установленные судом запреты: использовал средства связи, сеть интернет для отправления электронной почты», рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Решение принято 29 июля.

Как сообщал «Новый День», Рамзиля Кучарбаева задержали за злоупотребление полномочиями, которое нанесло ущерб в 95 млн рублей. в 2017 году он принял неготовые к использованию очистные сооружения, которые до сих пор фактически непригодны для работы.

Уфа, Наталья Рязанова

Уфа. Другие новости 30.07.21

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