Ущерб в десятки миллионов: главу минстроя Башкирии обвинили в превышении полномочий

Задержанному министру строительства Башкирии, экс-начальнику республиканского управления капитального строительства Рамзилю Кучарбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Высокопоставленный чиновник был задержан накануне по делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Ущерб от его преступных действий следствие оценивает более чем в 95 млн рублей. Во время строительства Кучербаев занимал пост главы управления капстроительства Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый знал, что на построенных очистных сооружениях не были проведены пусконаладочные работы и объект не был готов к эксплуатации, однако, несмотря на это, он подписал акт о завершении строительства в рамках заключенных с подрядчиком госконтрактов на общую сумму свыше 95 млн рублей.

«На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, при этом до настоящего времени они фактически непригодны для использования», – отметили в СКР.

В настоящее время решается вопрос об избрании Кучербаеву меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а «также иных лиц, причастных к его совершению», говорится в сообщении.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 02.02.21

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