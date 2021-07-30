Умер один из пострадавших при пожаре на ростовском химзаводе

Один из пострадавших при пожаре на химическом заводе «Каменский» в Ростовской области скончался от травм. Остальные находятся в критическом состоянии.

«Один умер», – сказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Еще шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. У них глубокие химические ожоги на всему телу.

Специалисты предварительно назвали причину пожара: нарушение технологии во время работы. По словам источника, у рабочих не было достаточной квалификации, поэтому они «неосознанно нарушили регламент безопасности при работе с реактивами», передает «Интерфакс».

Напомним, пожар случился вечером 29 июля, когда рабочие заполняли емкости химикатами. Семь человек пострадали и доставлены в больницу.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 30.07.21

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