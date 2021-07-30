Умер один из пострадавших при пожаре на ростовском химзаводе

Один из пострадавших при пожаре на химическом заводе «Каменский» в Ростовской области скончался от травм. Остальные находятся в критическом состоянии.
«Один умер», – сказал источник в правоохранительных органах ТАСС.
Еще шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. У них глубокие химические ожоги на всему телу.
Специалисты предварительно назвали причину пожара: нарушение технологии во время работы. По словам источника, у рабочих не было достаточной квалификации, поэтому они «неосознанно нарушили регламент безопасности при работе с реактивами», передает «Интерфакс».
Напомним, пожар случился вечером 29 июля, когда рабочие заполняли емкости химикатами. Семь человек пострадали и доставлены в больницу.
Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова
Ростов-на-Дону. Другие новости 30.07.21
В отношении турагентства, чьи клиенты-школьники отравились в поездке в Петербург, начато расследование. / В Казани задержали основателя финансовой пирамиды. / «Будьте готовы к эвакуации!»: дипломаты и Ростуризм обратились к россиянам из-за лесных пожаров в Турции. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube