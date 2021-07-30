Житель Орска получил приговор за фото Гитлера в Бессмертном полку

Суд признал жителя Орска в Оренбургской области виновным в реабилитации нацизма с использованием интернета. Андрей Акимов отправил на сайт Бессмертного полка заявку с фотографией Адольфа Гитлера.

«Андрей Акимов, используя приложение одной из социальных сетей, отправил на сайт «Банк Памяти» заявку с фотографией Гитлера. Обвиняемый полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд приговорил Акимова к году исправительных работ.

В ведомстве отметили, что наказание за это преступление ужесточили и теперь нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в конце мая за аналогичное деяние житель Воронежа был приговорен к штрафу.

Орск, Наталья Рязанова

Орск. Другие новости 30.07.21

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