Житель Орска получил приговор за фото Гитлера в Бессмертном полку

Суд признал жителя Орска в Оренбургской области виновным в реабилитации нацизма с использованием интернета. Андрей Акимов отправил на сайт Бессмертного полка заявку с фотографией Адольфа Гитлера.
«Андрей Акимов, используя приложение одной из социальных сетей, отправил на сайт «Банк Памяти» заявку с фотографией Гитлера. Обвиняемый полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Суд приговорил Акимова к году исправительных работ.
В ведомстве отметили, что наказание за это преступление ужесточили и теперь нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в конце мая за аналогичное деяние житель Воронежа был приговорен к штрафу.
Орск, Наталья Рязанова
Орск. Другие новости 30.07.21
Умер один из пострадавших при пожаре на ростовском химзаводе. / В отношении турагентства, чьи клиенты-школьники отравились в поездке в Петербург, начато расследование. / В Казани задержали основателя финансовой пирамиды. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube