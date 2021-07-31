Давление в российском модуле на МКС резко упало

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции резко снизилось давление. Это произошло из-за утечки воздуха.

Экипаж МКС сообщил о резком падении давления во время переговоров с Центром управления полетами, которые транслирует NASA. «154 мм», – сказал космонавт, отвечая на вопрос представителя ЦУПа. Весной, когда в переходной камере проводили работы по устранению утечки воздуха, показатель был равен 405 мм.

Напомним, утечку воздуха на МКС обнаружили осенью 2019 года. Экипаж пытался обнаружить дыру в обшивке станции и несколько раз изолировался в российском сегменте для проверки герметичности.

В октябре прошлого года космонавты нашли трещину и заделали ее с помощью временной заплатки, однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.21

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