Число погибших при наводнении в Китае превысило 300 человек

Число жертв наводнений в центральной части Китая увеличилось до 302 человек. Судьба еще 50 человек неизвестна, их признали пропавшими без вести.

«На 2 августа в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека», – цитирует Global times заявление местных властей.

Многие сельскохозяйственные фермы затоплены, погибли посевы и животные. В нескольких населенных пунктах превышена месячная норма осадков.

Ранее сообщалось о 69 погибших. Продолжительные ливни начались в центральных провинциях Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 02.08.21

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