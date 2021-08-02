Число погибших при наводнении в Китае превысило 300 человек

Число жертв наводнений в центральной части Китая увеличилось до 302 человек. Судьба еще 50 человек неизвестна, их признали пропавшими без вести.
«На 2 августа в провинции Хэнань в общей сложности погибли 302 человека», – цитирует Global times заявление местных властей.
Многие сельскохозяйственные фермы затоплены, погибли посевы и животные. В нескольких населенных пунктах превышена месячная норма осадков.
Ранее сообщалось о 69 погибших. Продолжительные ливни начались в центральных провинциях Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу.
Пекин, Наталья Рязанова
Пекин. Другие новости 02.08.21
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