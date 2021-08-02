Двое ростовчан подозреваются в хищении 9 млн рублей у Минобороны

Суд в Ростове-на-Дону арестовал учредителя ООО «Югспецстрой» Магомеда Муцольгова и главного бухгалтера фирмы Наталью Романович. Они подозреваются в мошенничестве с заказами от министерства обороны РФ.

По данным телеграм-канала «Че по Ростову», дело ведет ФСБ. Сотрудники уже провели 25 обысков в жилье и офисах фигурантов. Были изъяты документы и компьютеры.

По версии следствия, подозреваемые похитили девять миллионов, выделенных на секретный заказ Минобороны. Нехватку средств выявили при проверки исполнения одного из подрядов. Романович подозревают в незаконном обороте средств платежей, а Муцольгова еще и в мошенничестве.

Как сообщал «Новый День», в Хабаровске военные строители и бизнесмен из Амурской области попались на хищении строительной техники на 80 млн рублей.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 02.08.21

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