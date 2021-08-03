Медведь напал на геодезистов в Иркутской области

В Иркутской области двое геодезистов подверглись нападению медведя в Усть-Удинском районе. Геодезисты выполняли работы в тайге в 20 километрах от поселка Подволочный в районе реки Илим, когда встретили хищника. Агрессивный зверь набросился на людей. В результате нападения один из геодезистов получил травму ноги.

Напарник пострадавшего сообщил об инциденте в полицию, после чего помог 42-летнему коллеге добраться до оставленной ими машины. Им пришлось преодолеть расстояние более чем 2 км. Фельдшер оказал пострадавшему медицинскую помощь.

«В настоящее время решается вопрос об эвакуации раненного и прибытию к месту происшествия, находящемуся в труднодоступном участке тайги в более чем в 200 километрах от районного центра, следственно-оперативной группы», – говорится в сообщении регионального полицейского главка.

Надо отметить, что с начала года в сибирских регионах произошло несколько случаев нападения медведей на людей. Так, два инцидента зафиксировано в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. В обоих случаях хищник напал на туристические группы, в результате погибли 16-летний подросток и турист из Москвы.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 03.08.21

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