Три человека стали жертвами урагана в Тверской области

Три человека погибли и восемь пострадали в результате мощного урагана в Тверской области. В числе погибших – турист из Москвы, передает Tverigrad.ru со ссылкой на местные власти.

Стихия ударила вечером 2 августа, порывы ветра достигали 25 м/с. Больше других пострадали Андреаполь и Осташковский городской округ. Сильный ветер повалил около 90 деревьев, срывал крыши с домов, сообщили в региональной управлении МЧС. Несколько населенных пунктов остались без света.

По данным МЧС, в результате непогоды пострадали 11 человек. Некоторых вертолетом доставили в областную больницу в Твери.

Глава региона Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Он поручил оказать помощь семьям пострадавших и оперативно восстановить электроснабжение. В пострадавших районах более 250 сотрудников МЧС и городских служб ликвидируют последствия урагана.

Тверь, Наталья Рязанова

Тверь. Другие новости 03.08.21

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