Два ставропольца попали под суд за кражу 3 тонн оградок с кладбища

Следователи в Ставрополе передали в суд уголовное дело о краже в отношении двух местных жителей. Они сдали на металлолом три тонны кладбищенских оградок.

«В течение месяца подельники демонтировали с мест захоронений массивные чугунные ограды, которые в дальнейшем вывозили на арендованных автомобилях в пункт приема металла соседнего населенного пункта», – рассказали в краевом УМВД.

Родственники умерших написали заявления, а следователи объединили девять дел в одно. Сумма ущерба превысила 840 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», житель Хакасии использовал надгробия с местного кладбища, чтобы огородить свой земельный участок.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 03.08.21

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