В Минздраве России уточнили состояние пострадавших в ДТП в Турции

Девять пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье российских туристов продолжат лечение в местных больницах, трое из них прооперированы. К выписке готовят 10 россиян. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в город Тольятти Самарской области.

«Трое прооперированы, 10 человек готовятся к выписке. Девять человек останутся в госпиталях», – цитирует министра «Интерфакс».

Мурашко уточнил, что тела жертв аварии готовят к вывозу на Родину.

Ранее сегодня Генконсульство России в Анталье сообщило, что четверо пострадавших в ДТП россиян прооперированы и находятся в тяжелом состоянии, все они помещены в реанимацию. Отмечалось, что жизни остальных туристов ничего не угрожает, и сейчас они проходят дополнительные обследования.

«В зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации», – говорится в сообщении.

Напомним, автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт Антальи, попал в аварию в районе Сиде вечером 2 августа. В результате ДТП погибли трое россиян, еще 16 получили ранения, пятеро из них тяжело травмированы. Всего в автобусе находилось 22 туриста из России, среди которых было девять детей. Все они прилетели в Турцию из Самарской области. Отдых был организован туроператором «Интурист».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.21

В профсоюзе ПНТЗ назвали фейком петицию рабочих за закрытие цеха. / Мать «девочки из шкафа» Полины отправили под суд: она признала вину лишь частично. / Два ставропольца попали под суд за кражу 3 тонн оградок с кладбища. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»