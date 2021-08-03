Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции, есть погибшие

В турецкой Анталье попал в аварию автобус, перевозивший российских туристов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 16 получили ранения.

ДТП произошло вечером в понедельник в районе Сиде. В автобусе ехали в аэропорт 22 россиянина, среди которых было девять детей, все они прилетели в Турцию из Самарской области. Отдых был организован туроператором «Интурист».

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», – сообщили в Ростуризме.

По информации ведомства, три человека погибли, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. В «Интуристе» уточнили, что жертвами аварии стали четыре человека, 16 пострадали. Водитель автобуса также госпитализирован, передает РИА «Новости».

На место аварии прибыл сотрудник Генконсульства России для выяснения ситуации. По информации туроператора, со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Все туристы застрахованы – страховая компания «РЕСО-гарантия».

Власти Самарской области обещали оказать поддержку пострадавшим туристам. За ситуацией следит губернатор Дмитрий Азаров. «Сейчас принимаем все меры, чтобы выяснить имена погибших и пострадавших людей, чтобы понять и оказать всестороннюю помощь», – написал глава региона в своем Instagram.

Кроме того, туроператор «Интурист» заявил о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам россиян, пострадавших в ДТП.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 02.08.21

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