Суд утвердил штраф для директора школы, заразившей коллег Covid-19

Курский областной суд отклонил жалобу директора школы города Льгова, которая пыталась отменить штраф в 150 тыс. рублей. Женщину наказали за распространение коронавируса среди коллег, сообщили в пресс-службе суда.

В сентябре 2020 года директор сдала тест на Covid-19, но вместо самоизоляции пришла в школу и устроила совещание. Тест оказался положительным, а проверка выявила среди учителей девять человек, заразившихся коронавирусом.

Суд первой инстанции назначил женщине штраф по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ в размере 150 тыс. рублей. Областной суд согласился с такой мерой и отказал директору в поданной жалобе.

Курск, Наталья Рязанова

Курск. Другие новости 03.08.21

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