Волгоградская прокуратура проверит отказавший ребенку-аутисту аквапарк

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после сообщений, что семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк в Волжском. Родители ребенка с особенностями опубликовали видезапись происшествия в соцсети, и она вызвала большой резонанс.

В кадре виден вход в развлекательный комплекс «XXI век» и охранник, который отказывается пропускать семейство внутрь. Он сослался на правила аквапарка, запрещающие посещать его людям с диагнозом, «представляющим угрозу для окружающих».

Родители возразили, что правилами не запрещено приходить детям-инвалидам старше семи лет. На билеты для таких детей даже предложена скидка в 50%.

В областной прокуратуре начали надзорную проверку.

Напомним, следователи и прокуратура организовали проверку после сообщения, что жительница Красносельского района Санкт-Петербурга выгоняла с детской площадки детей с особенностями развития.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 03.08.21

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