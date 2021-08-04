Молодая красноярка умерла после застолья с вином

Полиция ищет продавца вина, от которого умерла 24-летняя жительница Красноярска. Девушка с матерью распили давно купленную бутылку, и обе оказались в больнице.

Дочь и мать 1 августа устроили застолье с красным вином. На следующий день девушка обратилась в больницу с отравлением и несмотря на помощь медиков скончалась. Еще через день в больницу привезли 54-летнюю мать погибшей с теми же симптомами.

«Алкогольный напиток в пластиковой емкости они купили в неустановленном месте еще в середине июня. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установления места и лица, продавшего женщинам спиртное», – сообщили в краевом главке МВД.

Остатки вина отправили на экспертизу.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году в России умерли более 50 тыс. человек от причин, связанных с алкоголем. Годом ранее смертей по этим причинам было на три тысячи меньше.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 04.08.21

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